Умови для повернення Росії в G8 ще не виконані - Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Росія поки не виконала необхідні умови для повернення до складу країн G8.
Про це повідомляє Reuters.
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На зустрічі країн G7 у Канаді "ми всі погодилися з тим, що повернення Росії до складу країн "Великої сімки" неможливо до тих пір, поки не буде досягнутий істотний прогрес у зв'язку з проблемами з Україною", - зазначила канцлер Німеччини, підкресливши, що це "спільна думка".
Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп закликав повернути Росію до складу країн "Великої вісімки".
Це заява Трампа підтримав новопризначений прем'єр-міністр Італії Джозеппе Конте і також закликав повернути Росію до складу G8. Зазначимо, що раніше Конте заявляв про необхідність зміцнення зв'язків з Росією і закликав до перегляду санкцій ЄС відносно РФ.