Умови для повернення Росії в G8 ще не виконані - Меркель

03:55, 09 червня 2018
Світ
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Ангела Меркель / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

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На зустрічі країн G7 у Канаді "ми всі погодилися з тим, що повернення Росії до складу країн "Великої сімки" неможливо до тих пір, поки не буде досягнутий істотний прогрес у зв'язку з проблемами з Україною", - зазначила канцлер Німеччини, підкресливши, що це "спільна думка".

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп закликав повернути Росію до складу країн "Великої вісімки".

Це заява Трампа підтримав новопризначений прем'єр-міністр Італії Джозеппе Конте і також закликав повернути Росію до складу G8. Зазначимо, що раніше Конте заявляв про необхідність зміцнення зв'язків з Росією і закликав до перегляду санкцій ЄС відносно РФ.

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Теги: #Велика сімка#Дональд Трамп#Ангела Меркель