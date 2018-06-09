Умови для повернення Росії в G8 ще не виконані - Меркель

Повернення Росії до складу країн "Великої вісімки" наразі неможливо.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Росія поки не виконала необхідні умови для повернення до складу країн G8.

Про це повідомляє Reuters.

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На зустрічі країн G7 у Канаді "ми всі погодилися з тим, що повернення Росії до складу країн "Великої сімки" неможливо до тих пір, поки не буде досягнутий істотний прогрес у зв'язку з проблемами з Україною", - зазначила канцлер Німеччини, підкресливши, що це "спільна думка".

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп закликав повернути Росію до складу країн "Великої вісімки".

Це заява Трампа підтримав новопризначений прем'єр-міністр Італії Джозеппе Конте і також закликав повернути Росію до складу G8. Зазначимо, що раніше Конте заявляв про необхідність зміцнення зв'язків з Росією і закликав до перегляду санкцій ЄС відносно РФ.