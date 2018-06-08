Заява Трампа про необхідність повернення Росії до G8: прем'єр Італії підтримав ідею

Водночас у Канаді заявили, що не підтримують повернення РФ до складу G8 поки та перебуває на території окупованого Криму.

Прем'єр-міністр Італії Джозеппе Конте підтримав президента США Дональда Трампа і теж закликав повернути Росію до складу "Великої вісімки".

Про це він написав на сторінці у Twitter.

"Я погоджуюся з президентом США Дональдом Трампом. Росія має повернутися до складу G8. Це в інтересах кожного", - написав він.

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З іншою позицією виступили у країні, де цьогоріч відбувається саміт "Великої сімки", - Канаді. Спікер прем'єр-міністра заявив, що позиція країни щодо Росії не змінилася. Канада не підтримає повернення РФ до складу G8 поки та перебуває на території окупованого Криму. Про це повідомила журналістка Кеті Сімпсон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав повернути Росію до складу країн "Великої вісімки".