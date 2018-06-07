Парламент Італії висловив довіру уряду Конте, який виступає за зміцнення зв'язків з РФ

Джузеппе Конте зазначив, що пріоритетами його уряду стане припинення незаконної міграції, відновлення відносин з європейськими партнерами та зміцнення зв'язків з Росією.

Увечері, 6 червня, нижня палата парламенту Італії услід за Сенатом висловила довіру уряду Джузеппе Конте.

Новий уряд підтримали 350 депутатів, проти нього проголосували 236, а 35 - утримались, передає Deutsche Welle. Таким чином усі перешкоди для формування італійського уряду були усунуті.

За кілька годин до голосування Джузеппе Конте, висунутий на посаду прем’єра коаліцією лівих і правих популістів з "Руху п'яти зірок" та "Ліги Півночі", пообіцяв, що Італія займе важливе місце на саміті Великої сімки, який відбудеться на цьому тижні в Торонто.

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"Перша позиція Італії полягатиме в тому, щоб повідомити про себе, друга - зробити так, щоб її поважали", - заявив Конте, передає агенція ANSA.

Він зазначив, що пріоритетами його уряду стане припинення незаконної міграції, відновлення відносин з європейськими партнерами та зміцнення зв'язків з Росією.

Як повідомляв УНІАН, новопризначений прем'єр Італії, висунутий коаліцією популістів, Джузеппе Конте у вівторок, 5 червня, вперше виступив перед Сенатом - верхньою палатою парламенту країни. Серед іншого він закликав до перегляду санкцій ЄС щодо Росії та більшої відкритості стосовно Москви.

54-річний Джузеппе Конте, професор права з Флоренції, ще жодного разу не обирався до парламенту. Конте родом з півдня Італії та представляє "Рух п'яти зірок". Він отримав мандат на формування уряду 23 травня.