У США аніме японського режисера назвали найкращим мультфільмом усіх часів

Мультфільм японського режисера-мультиплікатора Ісао Такахати засновано на романі Акиюкі Носакі і розповідає історію підлітка Сейти і його молодшої сестри Сецуко, батьки яких загинули у Другій світовій війні.

Нещодавно видання Indie Wire опублікувало рейтинг 100 найкращих фільмів за версією глядачів. Тепер портал USA Today склав свій рейтинг, тільки із сотні найкращих анімаційних стрічок усіх часів.

Перше місце списку зайняло повнометражне аніме "Могила світлячків" 1988 року, передає "Сьогодні".

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Мультфільм японського режисера-мультиплікатора Ісао Такахати заснований на романі Акиюкі Носакі і розповідає історію підлітка Сейти і його молодшої сестри Сецуко, батьки яких загинули у Другій світовій війні. Критики також називали "Могилу світлячків" одним з найвидатніших фільмів про війну в історії.

Мультфільм "Головоломка" 2015 року посів друге місце в рейтингу. Це історія про 11-річну школярки та емоції, живуть в її голові. Третя сходинка дісталася третій частині "Історії іграшок", реліз якої відбувся в 2010 році.