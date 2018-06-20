Баба Яга проти: від членства в яких організаціях відмовилися США за президентства Трампа (відео)

У Білому домі офіційно оголосили, що США покидають Раду ООН з прав людини.

Причиною свого виходу Штати називають упередженість та лицемірність Ради ООН. Керівництво США переконане, що організація упереджено ставиться до Ізраїлю та захищає порушників прав людини.

Рада ООН з прав людини слідкує за виконанням державами зобов'язань у сфері прав людини. Об'єднання складається з 47 держав-членів, які обираються згідно регіонального представництва. Інші держави мають статус спостерігача.

Та це вже не перша світова організація, з якої виходять Штати за президентства Дональда Трампа. Нагадаємо, у червні 2017 року Дональд Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. А в жовтні 2017 року Сполучені Штати вийшли із ЮНЕСКО – організації, яка займається питаннями освіти, науки та культури.

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Вихід з глобальних об’єднань такого гіганта як США насторожує світову спільноту. До того ж, невідомо, які ще непопулярні рішення прийме Дональд Трамп, і як це вплине на світ у цілому.