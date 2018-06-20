Баба Яга проти: від членства в яких організаціях відмовилися США за президентства Трампа (відео)
Причиною свого виходу Штати називають упередженість та лицемірність Ради ООН. Керівництво США переконане, що організація упереджено ставиться до Ізраїлю та захищає порушників прав людини.
Рада ООН з прав людини слідкує за виконанням державами зобов'язань у сфері прав людини. Об'єднання складається з 47 держав-членів, які обираються згідно регіонального представництва. Інші держави мають статус спостерігача.
Та це вже не перша світова організація, з якої виходять Штати за президентства Дональда Трампа. Нагадаємо, у червні 2017 року Дональд Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. А в жовтні 2017 року Сполучені Штати вийшли із ЮНЕСКО – організації, яка займається питаннями освіти, науки та культури.
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Вихід з глобальних об’єднань такого гіганта як США насторожує світову спільноту. До того ж, невідомо, які ще непопулярні рішення прийме Дональд Трамп, і як це вплине на світ у цілому.