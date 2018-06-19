Трамп заявив, що при ньому США не перетворяться на табір для мігрантів (відео)

У той же час у Франції вже відповіли на випад Трампа, зазначивши, що США і Європа не сповідують одні й ті ж цінності.

Сполучені Штати не перетворяться на табір для мігрантів і місцем для утримання біженців вони теж не стануть. З такою обіцянкою виступив президент Дональд Трамп.

Читайте такожТрамп про мігрантів: ми не хочемо того, що сталося в Європі

Виступаючи на засіданні Національної космічної ради в Східному залі Білого дому, Трамп попередив: «Ми не можемо допустити, щоб те, що відбувається в Європі, сталося з США, принаймні при мені», передає Голос Америки.

Раніше в одному з твітів президент помилково пов'язав міграцію в Німеччині з зростанням злочинності. Насправді, згідно з останніми даними німецького уряду, рівень злочинності в країні знаходиться на найнижчому рівні за останні 30 років.

У Франції вже прокоментували випад американського президента в бік Європи. Європа і США не сповідують одні й ті ж цінності, заявив представник французького уряду Бенжамен Гріво. Він підкреслив, що не хотів би побачити в Європі те, що відбувається в США. «У нас різні моделі цивілізації і, очевидно, ми не поділяємо певні цінності», – сказав Гріво телеканалу France 2.

За даними американських урядових чиновників, з середини квітня по кінець травня близько 2000 дітей були спрямовані в центри масового утримання, або передані в сім'ї, які будуть займатися їхнім піклуванням.