Трамп більше не вважає НАТО "застарілою організацією" – генсек Альянсу

Єнс Столтенберг висловив впевненість, що президент Трамп і США прихильні до НАТО не тільки на словах, а й на ділі.

Єнс Столтенберг заявив, що американський президент Дональд Трамп, який раніше називав НАТО "застарілою" організацією, більше так не вважає.

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Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю програмі DW "Нємцова. Інтерв'ю".

"Коли я був з візитом у Білому домі, він сказав, що (Північноатлантичний альянс, - Ред.) більше не є застарілим. Тому що він зрозумів, що європейські союзники почали вкладати більше грошей в оборону", - розповів генсек НАТО. Крім того, за словами Столтенберга, Трамп побачив активізацію НАТО в боротьбі з тероризмом.

"Тож я впевнений, що президент Трамп і США прихильні до НАТО не тільки на словах, а й на ділі, адже з моменту початку президентства Трампа фінансування Сполученими Штатами європейської безпеки, американської присутності в Європі збільшилося на 40 відсотків", - резюмував Столтенберг.