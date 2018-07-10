Washington Post: Путін буде жалітися Трампу на Обаму, який вліз не у свої справи в Україні

В арсеналі російського президента є три підходи, як переконати американського лідера стати на його бік.

Важко спрогнозувати, що президент США скаже під час зустрічі з Володимиром Путіним в Хельсінкі. Його непередбачуваність сильно контрастує з російським автократом, «прочитати» якого легше. І саме це змушує багатьох людей нервувати. Маючи за плечами досвід в КДБ, Путін буде дуже добре підготовлений до зустрічі.

Тож Трампу і його радникам варто готуватися до трьох головних підходів, пише на сторінках Washington Post колишній помічник Держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці Девід Крамер, який обіймав свою посаду в часи адміністрація Джорджа Буша-молодшого.

По-перше, оцінивши, що спрацювало, а що ні під час контактів з іншими лідерами, Путін, без сумніву, буде хвалити Трампа і лестити йому. Він обов’язково відзначить те, як американський президент спростував усі сумніви під час президентських борів два роки тому. Він буде хвалити здатність Трампа бути самостійним гравцем, не прив’язаним до «болотяних створінь» Вашингтона. Путін може відзначити готовність американського колеги бути відвертим і визначати стандарти, особливо кидаючи виклик своїм союзникам, які «користуються» США.

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Російський президент похвалить Трампа і за саму зустріч в Хельсінкі, попри розслідування спеціального представника Департаменту юстиції Роберта Мюллера про можливий зв’язок виборчої кампанії чинного американського президента з Росією. На самій зустрічі Путін буде намагатися показати, що між ним і Трампом немає ніяких проблем, підтримає американського президента у його невдоволення «фейковими» американськими ЗМІ.

По-друге, Путін буде звинувачувати у всіх бідах американо-російських відносин попередника у Білому домі. Сам Трамп теж говорив, що це Барак Обама дозволив російському президенту анексувати Крим. А Путін додасть, що це Обама наклав санкції на Росію і звинуватив її у втручанні у американські вибори, щоб спробувати підірвати легітимність свого наступника. Він буде стверджувати, що саме провал Обами у Сирії змусив Росію вторгнутися в близькосхідну країну і врятувати режим Башара Асада, який нібито «бореться проти терористів Ісламської держави». Путін проголосить, що у США і Росії однакові цілі. І якщо Америка хоче вийти з якоїсь проблеми, тоді Москва готова її підмінити.

Далі Путін буде звинувачувати Обаму і Євросоюз у організації революції в Україні, що призвело до повалення проросійського президента Віктора Януковича. І нібито після цього у Кремля не було іншого виходу, як окупувати Крим, щоб «захистити російських громадян» там. Зрештою, Путін нагадає, що на півострові «всі говорять російською мовою», а тому нібито вони належать до Росії. Тим самим він повторить слова Трампа, сказані ним на саміті G7 минулого місяця. Щоб переконати американського президента погодитися з існуванням російської сфери впливу, Путін буде наголошувати, що у Росії значно більші інтереси на пострадянському просторі, ніж у США. Російський автократ буде стверджувати, що ніяких проблем не було б, якби Обама не пхав свого носа не у свої справи в Україні. Він також нагадає, що усі повідомлення про те, що Янукович платив голові виборчого штабу Трампа Полу Манафорту, походять з України.

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По-третє, Путін буде апелювати до очевидного бажання президента США зруйнувати міжнародний порядок, який функціонував впродовж попередніх семи десятиліть, зокрема демонтувати НАТО, Євросоюз, СОТ і G7. Він заявить, що йому і Трампу набридли ці інститути, які постійно намагаються заблокувати Росію і експлуатувати силу США. Російський президент буде говорити, що лише Трамп досить сильний для того, щоб відкинути старі інститути і збудувати новий фундамент на їхньому місці. І такий фундамент буде опиратися на дві великі держави: США і Росію, - під керівництвом двох чинних лідерів, які зроблять російсько-американські відносини «великими знову». А якщо всі ці вмовляння не спрацюють, у Путіна є нерухомість на узбережжі, яку він може запропонувати Трампу.