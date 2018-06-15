У США Манафорта відправили за ґрати

Спецпрокурор звинуватив Манафорта у спробі чинити тиск на свідків.

Суд змінив міру запобіжного заходу колишньому главі передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою.

Як повідомляє Meduza, таке рішення федеральний суддя ухвалив після того, як спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує справу про передбачуване втручання Росії в американські вибори, звинуватив Манафорта у спробі чинити тиск на свідків.

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Пол Манафорт очолював штаб Дональда Трампа під час президентської кампанії. Влітку 2016 року він покинув цей пост після того, як стало відомо про його багаторічну співпрацю у якості лобіста з українською Партією регіонів. Також повідомлялося про його зв'язки з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою.

У травні 2017 року було розпочато розслідування зв'язків оточення Трампа з Росією, яке очолив спецпрокурор Роберт Мюллер — колишній глава ФБР. Манафорт став одним з головних фігурантів цього розслідування.

У жовтні 2017 року Манафорту пред'явили звинувачення, в тому числі в ухиленні від сплати податків і відмивання грошей, пов'язані з його лобістською діяльністю. Він був відправлений під домашній арешт.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мюллер склав список з понад 50 питань для допиту Трампа.