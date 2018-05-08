Україні загрожує новий Майдан, який одразу призведе до кривавої бійні - ЗМІ

Розпочаті три роки тому реформи перетворилися на фарс, суди так само підпорядковуються Порошенку, як раніше Януковичу, парламент перетворився на зіткнення олігархічних інтересів, а злодійство і хаос у країні процвітають сильніше, ніж до революції.

Цього року в Україні можливий новий Майдан. Та цього разу він ризикує перерости у криваву різанину, оскільки і в силовиків, і у потенційних протестувальників за плечима - досвід попередніх років.

Важко повірити, але показники економічного розвитку та ключові соціальні параметри України на рівні африканських країн, пише "Главред", посилаючись на видання Polska Niepodległa.

Декларативні реформи влади – тільки порожні фрази або імітація діяльності. Не відсьогодні або з Майдану, а всі останні 27 років. Результатом є прогресуючий хаос і деморалізація, які позбавляють Україну здатності співпрацювати з ЄС і НАТО.

Зазначається, що Революція гідності у 2014 році довела, що українці доросли до незалежної держави, і в той же час вони не заслуговують долі, підготовленої для них своїми правлячими елітами.

"Немає сумніву, що основною і єдиною причиною цивілізаційного штопора, в який впала Україна, є давня влада злодійської олігархії, яка грабує націю. Прогресуючий хаос, деморалізація і, насамперед, корупція є лише симптомами цього явища", - йдеться в статті.

Сьогодні Україна володіє економікою, меншою від польської, з явною сировинної орієнтацій, а головний експортний товар дешевий, тому що він - некваліфікована робоча сила, наголошується в матеріалі.

"Для ясності: неухильне падіння в цивілізаційну прірву у першу чергу лякає українців, які бояться деградації своєї батьківщини. Як образно описав цю проблему тижневик "Дзеркало тижня", за 27 років незалежності Україна регресувала з епохи XXI століття з космічними ракетами до початку минулого століття з німим кіно", - наголосили журналісти.

Питання, які ставлять українські публіцисти: чи переживе країна ще один рік, враховуючи, що ситуація, в якій вона опинилася, ще гірша, ніж до революції на Майдані в 2014 році? Від відповіді – позитивної чи негативної - залежить не тільки майбутнє самої України, але і стабільність Європи і, можливо, світу. Хоча б з цієї причини варто звернути увагу на процес африканізації нашого стратегічного партнера.

Курс на Африку

Україна не може досягти ВВП 1990 року. У той же час регресія виявилася настільки великою, що показники нинішнього розвитку ставлять її поряд з африканськими країнами. Що стосується рівня економічного розвитку, то Україна ледь-ледь вища, ніж такі країни, як Габон, Ботсвана, Намібія або Алжир, Туніс і Єгипет, розташовані на півночі Африки.

В оцінці економічних досягнень незалежності тижневик "Дзеркало тижня" пропонує назву "найбільша економічна трагедія на межі20 і 21 століть". Ключовим доказом є зниження ВВП України на 35%. За даними Світового банку, подібного не було у жодній іншій країні. Зі 166 країн, які оприлюднили свої показники, схожих прикладів у 1991-2015 роках було лише п'ять: наступні за Україною місця посідають Молдова (-29%), Грузія (-14%), Зімбабве (-2,3%) і Південно-Африканська Республіка (-0,94%). Враховуючи динаміку розвитку, можна говорити, що українська економіка зробила втричі більший регрес, ніж статистична африканська держава за той же період.

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Більш зрозумілим аргументом буде порівняння поточних показників Польщі і України. Наш національний доход, розрахований за паритетом купівельної спроможності, у 2016 році склав 27690 доларів США. У 2017 році в перерахунку на душу населення — 12721 долар. Другий показник зріс з 1991 року в 7,5 разів. Для України ці значення склали 8320 та 2300 доларів відповідно. У будь-якому випадку, за показником ВВП на душу населення Україна перебуває між Марокко (2900 дол.) і Гондурасом (2200 дол.). Кожні п'ять років з України виїжджало 2 — 2,5 мільйона осіб, виходить, що гастарбайтерами стали 10-12 мільйонів українців. При збереженні нинішнього темпу в 2050 році з нинішніх 42 мільйонів українців у країні залишиться не більше 32 мільйонів. Один тільки цей параметр вказує на масштаб національної катастрофи.

"Це прямий результат скорочення економіки, яка не може забезпечити роботою і заробітком населення. Протягом 27 років цілі розділи зникли з економічного словника України: космічна, приладова, машинна, оптична і електронна промисловість. Поняття "робототехніка" або "автоматизація технологічного процесу" стали далеким спогадом", - наголошується в статті.

Розпочаті три роки тому реформи перетворилися на фарс

Як влучно помітила французька газета Le Figaro, Революція гідності на Майдані призвела до зміни режиму, але не суті влади і не системи.

У матеріалі йдеться, що досі в Україні застосовується залізний закон олігархії. Вузькі еліти узурпують національне багатство, щоб на основі економічного диктату створювати такі інститути влади, які зміцнюють їхній економічний і фінансовий потенціал. Це порочне та смертельне коло для держави і суспільства, в якому неможливо проводити реформи. Клас олігархів не дозволяє провести санацію, щоб не втратити своєї привілейованої ролі.

"Націоналісти монополізували історію та ідеологію держави, а їхньою базою є силові структури, у тому числі численні волонтерські підрозділи. Однак їм потрібні джерела фінансування - ними стали олігархічні клани. Вони - найбільші вигодонабувачі революції, яка повинна була усунути їх з економічного і політичною життя. Ліберали і демократи опинилися в ролі оборонців, а громадянське суспільство і вільні ЗМІ знову почали відчувати на собі репресії", - зазначили журналісти.

Наголошується, що в цій ситуації реформи, розпочаті три роки тому, перетворилися на фарс. Завдяки вмілим маніпуляціям з люстрацією з державного апарату були вимиті професіонали.

"Місце чесного персоналу посіли корумповані кар'єристи. Реформи в судовій системі просто саботували і тепер вона настільки ж підпорядкована Петру Порошенку, наскільки була і його попереднику. Антикорупційні структури, правда, з'явилися, але працюють вони тільки тоді, коли Захід починає чинити сильний тиск на Київ. Злодійство і хаос у країні процвітають сильніше, ніж до революції. Парламент досі є сферою зіткнення олігархічних інтересів або ареною боротьби між кланами державних установ і бізнесу. Президент тільки імітує оздоровлення України, все більше зосереджуючись на розширення своєї влади і примноження багатств", - пише видання Polska Niepodległa.

"В українців зростає євроскептицизм, чому сприяють величезні соціальні витрати кризи. Чи може все закінчитися появою жорсткого політика, який зруйнує це олігархічне порочне коло згори? На жаль, можливий новий Майдан, про який попереджає "Дзеркало тижня". Цього разу, однак, він одразу призведе до кривавої бійні", - підсумували в статті.