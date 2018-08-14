Трамп заморозив польоти російських військових над США за договором про відкрите небо

В оборонному бюджеті США йдеться, що Росія порушує умови договору про відкрите небо.

У прийнятому США оборонному бюджеті є пункт про заморожування співпраці з Росією у рамках Договору по відкритому небу, який дозволяє військовим літакам двох країн здійснювати спостережні польоти над територією один одного.

У пункті 1242 бюджету йдеться, що гроші на програму виділяти заборонено, поки президент США не надасть Конгресу докази виконання Росією умов угоди, передає Дождь.

Президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2019 фінансовий рік розміром 716 мільярдів доларів у понеділок, 13 серпня.

У документі йдеться, що Росія порушує умови договору та повинна, зокрема, припинити використовувати інформацію, отриману під час польотів, у розвідувальних цілях, а також надавати відомості про цілі планованих обльотів.

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США також мають намір домогтися від Росії дозволу на польоти американських літаків в рамках договору над Калінінградською областю, Чечнею, районах на кордоні з Абхазією і Південною Осетією, а також над Москвою.

Видання нагадує, що про плани США обмежити польоти російських місій над територією у вересні 2017 року повідомляв The Wall Street Journal. Співрозмовники газети називали цей крок відповіддю на рішення Росії закрити для американських інспекторів повітряний простір над Калінінградом.

Договір про відкрите небо був підписаний в 1992 році 23 країнами, що входять в ОБСЄ. Росія його ратифікувала в 2001 році. Угода дозволяє країнам-учасницям здійснювати польоти над територією один одного з метою перевірки дотримання міжнародних домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, Росія скоротила з 1 січня 2018 року кількість аеродромів, які США дозволено використовувати згідно з договором з відкритого неба.