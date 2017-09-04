Спостережний політ над Україною проведуть представники Швеції, Чехії та Іспанії

Група міжнародних спостерігачів, які представляють Швецію, Чехію та Іспанію, протягом тижня здійснять спостережний політ над територією України в рамках діючих угод у галузі контролю над озброєннями. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у соціальній мережі Facebook.

Читайте такожНавчання "Захід-2017" дуже небезпечні для України через посилення мобільності перекидання російських військ - експерт

Зокрема, за повідомленням Управління верифікації Генштабу ЗСУ, група у складі 15 осіб – 9 від Швеції та по три спостерігача від Чехії та Іспанії вже прибули до Борисполя літаком спостереження SAAB 340 (OS100) ВПС Швеції.

«Мета заходу – виконання спостережного польоту над територією України для розвитку відкритості і транспарентності, сприяння спостереженню за виконанням діючих угод у галузі контролю над озброєннями. Матеріали, отримані під час польоту, оброблятимуться в Швеції. Спостережна місія працюватиме в Україні до 8 вересня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спостережний політ буде здійснено відповідно до плану верифікаційної діяльності за міжнародними договорами та угодами у галузі контролю над озброєнням та за рішенням Консультативної комісії з відкритого неба щодо розподілу активних квот спостережних польотів на 2017 рік.