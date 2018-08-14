Кількість жертв обвалу мосту в Італії зросла до 22 людей

За словами місцевих чиновників, це ще не все і кількість загиблих в Генуї буде зростати.

Загибель 22 людей під час обвалу мосту в Генуї на півночі Італії підтвердив заступник міністра транспорту і інфраструктури Едоардо Ріксі в ефірі телеканалу SkyTG24.

«Так, як можу підтвердити це і, нажаль, жертв буде ще більше», - сказав він в ефірі італійського телеканалу.

Як повідомляє італійське телебачення, завалилася центральна секція шляхопроводу, який проходить над автомобільною дорогою, залізницею, річкою і будинками.

«Неприпустимо, щоб такий важливий міст не був відремонтований, щоб уникнути такого роду обвалів», - цитує Reuters слова Ріксі.

Раніше повідомлялося про загибель 11 людей через обвал мосту. Ще п'ятеро людей потрапили до лікарні і критичному стані. Очевидці катастрофи говорили, що в момент обвалу на мосту було щонайменше 8-9 автомобілів.

Міст був збудований у Генуї в 1960-х роках. Його реконструкцію провели в 2016-му. Висота мосту сягає 50 метрів.