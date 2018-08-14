Обвал мосту в Генуї: влада Італії назвала причину

Міністр зазначив, що конкретних відповідальних називати поки зарано.

Міністр транспорту та інфраструктури Італії Данило Тонинеллі в інтерв'ю державному телебачені Італії сказав, що причиною обвалення моста в Генуї стали серйозні недоліки в поточному обслуговуванні об'єкта.

Тонинеллі зазначив, що конкретних відповідальних називати поки зарано. Також він виключив зв'язок трагедії з ремонтними роботами, що проводилися останнім часом на об'єкті, передає Rai.

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«Як громадянину Італії, мені дуже прикро констатувати, що для поточного обслуговування робиться недостатньо, і те, що сталося, на жаль, свідчить про це», — сказав Тонинелли.

На думку міністра, щоб подібні трагедії не відбувалися у такій цивілізованій країні, як Італія, техобслуговування має бути на першому місці. Він також підкреслив, що той, хто буде визнаний винним, «повинен заплатити повністю». «Протягом цих 60 днів правління, - продовжив міністр, - ми відразу ж відправили мандат на роботу з підтримання і безпеки віадуків та моніторингу за допомогою датчиків".