Суд заарештував затриманого на виході із СІЗО Навального на 20 діб
Симоновський суд Москви засудив російського опозиціонера Олексія Навального до адміністративного арешту строком на 20 діб.
Строк адміністративного арешту буде обчислюватися з 6 ранку 24 вересня, пише Медиазона.
Раніше поліція склала на опозиціонера адміністративний протокол за частиною 4 статті 20.2 КоАП (порушення при проведенні мітингу, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людини або майну).
Нова адміністративна справа пов'язана з мітингами 9 вересня проти пенсійної реформи, під час яких Навальний перебував у спецприймальнику.
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Політика визнали винним у публікації анонсу акції 7 серпня, а також твіта й відеоролика 24 серпня. На думку судді, Навальний прийняв на себе функції організатора акції.
Як повідомляв УНІАН, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 24 вересня в Москві відразу ж після виходу з-під арешту.
Як повідомлялося, прихильники Олексія Навального 9 вересня в єдиний день голосування по всій Росії провели акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Цей день був обраний для протестів, тому що 9 вересня у 80 суб'єктах РФ проходили вибори різного рівня.
За уточненими даними правозахисної організації «ОВД-Инфо», по всій Росії через участь у мітингах проти підвищення пенсійного віку затримано близько 900 осіб.
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про безальтернативність підвищення пенсійного віку в РФ, пов'язавши це з «безпекою країни». Відповідно до законопроекту, пенсійний вік в Росії підвищиться для чоловіків - до 65 років до 2028 року, для жінок - до 63 років до 2034 року.