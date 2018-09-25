Суд заарештував затриманого на виході із СІЗО Навального на 20 діб

Нова адміністративна справа пов'язана з мітингами 9 вересня проти пенсійної реформи в РФ, під час яких Навальний перебував у спецприймальнику.

Симоновський суд Москви засудив російського опозиціонера Олексія Навального до адміністративного арешту строком на 20 діб.

Строк адміністративного арешту буде обчислюватися з 6 ранку 24 вересня, пише Медиазона.

Раніше поліція склала на опозиціонера адміністративний протокол за частиною 4 статті 20.2 КоАП (порушення при проведенні мітингу, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людини або майну).

Нова адміністративна справа пов'язана з мітингами 9 вересня проти пенсійної реформи, під час яких Навальний перебував у спецприймальнику.

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Політика визнали винним у публікації анонсу акції 7 серпня, а також твіта й відеоролика 24 серпня. На думку судді, Навальний прийняв на себе функції організатора акції.

Як повідомляв УНІАН, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 24 вересня в Москві відразу ж після виходу з-під арешту.

Як повідомлялося, прихильники Олексія Навального 9 вересня в єдиний день голосування по всій Росії провели акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Цей день був обраний для протестів, тому що 9 вересня у 80 суб'єктах РФ проходили вибори різного рівня.

За уточненими даними правозахисної організації «ОВД-Инфо», по всій Росії через участь у мітингах проти підвищення пенсійного віку затримано близько 900 осіб.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про безальтернативність підвищення пенсійного віку в РФ, пов'язавши це з «безпекою країни». Відповідно до законопроекту, пенсійний вік в Росії підвищиться для чоловіків - до 65 років до 2028 року, для жінок - до 63 років до 2034 року.