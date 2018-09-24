Навального затримали на виході із СІЗО після 30-денного арешту (відео)

На свободі він провів всього кілька секунд.

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали у Москві одразу ж після виходу з-під арешту.

Правоохоронці посадили його в автобус і вивезли у невідомому напрямку, йдеться у сюжеті ТСН.

За даними соратників політика, проти російського опозиціонера відкривають чергову справу. Цього разу за порушення проведення мітингу. Йдеться про протест 9 вересня у Москві, під час якого травми отримав поліцейський.

"Олексій Навальний в ОВД "Даниловський", йому оформляють нову адміністративну справу за ст.20.2 ч.4 КпАП. Це екзотична стаття, на моїй пам'яті не застосовувалася ніколи. "Порушення при проведенні мітингу, які завдали шкоди здоров'ю людини", - написав на своїй сторінці у Twitter один із членів команди Навального, очільник його штабу на минулих президентських виборах в РФ Леонід Волков.

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Нагадаємо, 9 вересня по всій Росії в єдиний день голосування відбулися масові протести. Тоді тисячі людей виступили проти пенсійної реформи, і Навального вважають одним з організаторів цього протесту. Активісти протестували із численними плакатами та вигукували "поверніть наші гроші", "Путін – вор", "імпічмент" та "долой царя". За весь день правоохоронці

Понад тисячу затриманих та справи про напад на копів: наслідки масових протестів у Росії затримали більше тисячі осіб, а також порушили низку справ за звинуваченнями у нападі на поліцейських.