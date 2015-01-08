Під Парижем почалася стрілянина, поранено поліцейського

Про це передає Новое Время з посиланням на радіо RTL.

Згідно з поточною інформацією, озброєний чоловік почав стріляти по поліцейським. Співробітник правоохоронних органів був серйозно поранений. За даними RTL стрілок був затриманий.

Нападники були озброєні пістолетами-кулеметами MP5, уточнює газета Le Monde. Поранений поліцейський, за даними видання, перебуває у критичному стані.

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Раніше, вранці в середу троє зловмисників увірвалися в будівлю, де розташовується редакція Charlie Hebdo в 11-му окрузі Парижа, і відкрили вогонь по людям, які перебували там. Нападникам вдалося втекти з місця події на автомобілі. Жертвами нападу стали 12 осіб, у тому числі - чотири художника видання, двоє поліцейських і оглядач радіостанції France Inter. Ще 11 осіб отримали різні поранення.