У ресторані на сході Франції стався вибух

Це сталося 8 січня приблизно о 6 ранку за місцевим часом, передає lenta.ru. За наявною інформацією, в результаті події ніхто не постраждав. Місце події оточене. Про причини вибуху поки нічого не відомо.

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«Це злочин. Я боюся, що це пов'язано з драматичними подіями, які відбулися в середу», - цитує мера міста Бернарда Перрута радіостанція Europe 1.

Тим часом на околиці Парижа вранці 8 січня сталася стрілянина. Озброєний темношкірий чоловік поранив поліцейського і співробітника дорожньої служби у місті Монруж. Спочатку повідомлялося, що нападник був затриманий, проте пізніше глава МВС Франції Бернар Казнєв цю інформацію спростував. Як повідомляє Agence France-Presse з посиланням на його слова, чоловік перебуває в бігах.

Нагадаємо, 7 січня в центрі Парижа стався напад на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo. Троє озброєних чоловіків вбили 12 осіб, у тому числі головного редактора журналу і декількох співробітників поліції.