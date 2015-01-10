У Франції на демонстрації проти тероризму вийшли близько 700 тисяч людей

Як повідомляє агенція AFP, понад 100 тис. демонстрантів зібрались у Тулузі, у Нанті на акцію прийшли 75 тис. осіб, у Ніцці - 23 тис., в Орлеані - 22 тис. осіб, а в Безансоні - 20 тис. людей, передає DW.DE.

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Між тим, у Парижі посилюють заходи безпеки напередодні масових заходів, присвячених пам’яті загиблих унаслідок теракту. Для цього міністерство оборони Франції у суботу додатково направило 500 військових у столичний регіон. Загалом 10-11 січня безпеку в Парижі гарантуватимуть більше тисячі військових, а також кілька тисяч поліцейських.

Як відомо, на одному з ісламістських сайтів увечері у п’ятницю, 9 січня, з'явилося повідомлення про те, що французів очікують нові напади, якщо країна не припинить "боротьбу" з ісламом, його символами та самими мусульманами.

Тим часом поліція Франції оголосила у розшук подругу Амеді Кулібалі - ісламіста, який напередодні захопив заручників у єврейському магазині та був убитий поліцією під час спецоперації. Як зазначають правоохоронці, 26-річна Хаят Бумедьєн "може бути озброєною і небезпечною". За даними європейських ЗМІ їй вдалося утекти з Франції в Туреччину.

За даними агенції dpa, Хайят Бумедьєн вийшла заміж за ісламіста за релігійним звичаєм, але офіційно шлюб визнаний не був. Федеральний прокурор Франсуа Молен повідомив, що були зареєстровані більше 500 дзвінків між Хаят Бумедьєн і дружиною Шерифа Куаші - одного з терористів, які вчинили напад на редакцію Charlie Hebdo. Крім того, у мережі є знімки, датовані 2010 роком, на яких Хаят Бумедьєн позує в нікабі та зі зброєю у руках.