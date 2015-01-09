ЗМІ: Магазин у Франції вирішили штурмувати, коли терорист почав молитися

Поліція перебувала на постійному зв'язку з одним з покупців, які сховалися в холодильнику супермаркету.

Крім того, поліції вдалося підключитися до системи камер спостереження супермаркету, і вона була постійно в курсі переміщень терориста, передає Росбалт.

Читайте такожБратів, які розстріляли офіс Charlie Hebdo, та терориста, який захопив заручників у Парижі, вбито під час штурму

За непідтвердженою інформацією, в супермаркеті Порт-Вінсен вдалося врятувати 18 заручників.

Чотири заручника вбиті. Поранені троє поліцейських. Подруга ліквідованого терориста Кулибади, Хайят Бумидьен, всупереч раніше поширеній інформації, в супермаркеті не перебувала і не загинула в перестрілці. Її продовжує розшукувати поліція.