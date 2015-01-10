Європейські лідери збираються на марш пам'яті в Парижі: Меркель і Порошенко їдуть, Путін ще не вирішив

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», марш збере не тільки представників усіх політичних рухів Франції, але й лідерів більшості країн Європейського Союзу. Про свій намір взяти участь в акції вже заявили канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, глава іспанського уряду Маріано Рахой, прем'єр Італії Маттео Ренці, а також голови уряду Фінляндії Александер Стубб та Польщі Єва Копач. У Париж прибудуть і лідери Євросоюзу Жан-Клод Юнкер, Мартін Шульц, Федеріка Могеріні та генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг.

Взяти участь у марші має намір і президент України Петро Порошенко. Про це він заявив у своєму Twitter.

"У неділю в Парижі з народом і президентом Франції Франсуа Олландом прийму участь в Марші єдності. Скажімо НІ тероризму, Так - свободі і демократії", - заявив Порошенко.

У неділю в Парижі з народом Франції і Президентом @fhollande візьму участь у Марші єдності. Скажемо НІ тероризму, ТАК-свободі і демократії. - Петро Порошенко (@poroshenko) January 9, 2015

Російська сторона поки не заявляла, що представники офіційної Москви приїдуть у Париж в неділю.

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Відкритим залишається питання, чи буде присутній на марші і праворадикальний «Національний фронт» Марін Ле Пен. Хоча президент Франції Франсуа Олланд і лідер опозиційної партії «Союз за народний рух» (Union pour un mouvement populaire, UMP) Ніколя Саркозі оголосили в перші години кризи про необхідність об'єднатися перед обличчям небезпеки, запрошення на акцію від уряду отримали всі політичні сили, крім «Національного фронту». Втім, Ле Пен, як повідомляє France 24, все одно має намір вивести своїх прихильників на вулиці Парижа.

В результаті двох терактів у Франції було вбито 17 людей. Нападники - брати Куаші та Амеді Кулібалі, які заявили про свій зв'язок із Ісламською державою та Аль-Каїдою, - були застрелені під час звільнення заручників.