Бельгійські ЗМІ дізналися, де паризькі терористи купили зброю
Зброя, якою володіли брати Куаші при нападі на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo, була куплена в Бельгії.
Про це написала місцева газета Het Laatste Nieuws, на яку посилається РБК. За інформацією видання, зброя була придбана за 5 тис. євро в районі Південного вокзалу Брюсселя.
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Повідомляється також, що брати Саїд і Шериф Куаші, які розстріляли 12 осіб в редакції сатиричного журналу, отримали зброю з рук Амеди Кулібалі, який захопив заручників в магазині кошерних продуктів в Парижі.
Нагадаємо, всі троє терористів були ліквідовані спецназом під час штурму. В даний час поліція Франції розшукує ще шістьох причетних до терактів у Парижі. Сьогодні стало відомо, що у Болгарії був затриманий підозрюваний у пособництві братам Куаші.