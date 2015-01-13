Бельгійські ЗМІ дізналися, де паризькі терористи купили зброю

Про це написала місцева газета Het Laatste Nieuws, на яку посилається РБК. За інформацією видання, зброя була придбана за 5 тис. євро в районі Південного вокзалу Брюсселя.

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Повідомляється також, що брати Саїд і Шериф Куаші, які розстріляли 12 осіб в редакції сатиричного журналу, отримали зброю з рук Амеди Кулібалі, який захопив заручників в магазині кошерних продуктів в Парижі.

Нагадаємо, всі троє терористів були ліквідовані спецназом під час штурму. В даний час поліція Франції розшукує ще шістьох причетних до терактів у Парижі. Сьогодні стало відомо, що у Болгарії був затриманий підозрюваний у пособництві братам Куаші.