Британія вимагає від Євросоюзу ввести санкції проти путінських шпигунів - ЗМІ

В цьому питанні Великобританія вже заручилася підтримкою Франції та Німеччини і веде переговори з іншими країнами.

Влада Великобританії наполягає на запровадженні Євросоюзом санкцій проти високопоставлених співробітників російської розвідки, яких Лондон вважає відповідальними за отруєння в Солсбері екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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За словами джерел видання The Times, в санкційний список увійдуть «півдюжини осіб». Мова йде про керівництво Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, яке в публікації фігурує під колишньою назвою - Головне розвідувальне управління (ГРУ), передає Бі-бі-сі. Санкції можуть бути введені в рамках погодженого ЄС режиму обмежувальних заходів проти країн, які застосовують хімічну зброю.

За словами консерватора Роберта Сілі, члена парламентського комітету з міжнародних справ, цього разу санкції повинні торкнутися самої верхівки російських спецслужб. Пора перестати карати тих, хто внизу, за виконання наказу, отриманого зверху, зазначив Сілі. "Ми не обговорюємо малореалистичную ідей піддати суду керівників держави, але якщо ми не включимо (в список) високопоставлених військових і політиків, які віддають їм накази, всі наші дії будуть безглузді", - вважає член парламенту Великобританії.

"Щоб удар вийшов міцним, треба показати зуби. Треба послати авторитарним режимам сигнал, що платити за рахунками доведеться людям на найвищому рівні", - додав Сілі.

Як пише The Times, Британія вже заручилася підтримкою з боку Франції і Німеччини. Крім того, у жовтні глава британського МЗС Джеремі Хант обговорював питання санкцій з колегою з Угорщини. В рамках санкцій Лондон хочезаморозити активи росіян і заборонити їм в'їзд в ЄС. Британська влада розраховує отримати схвалення країн-партнерів «протягом декількох тижнів», уточнює газета. Публікація чорного списку запланована на грудень.

Як повідомляв УНІАН, Скрипалі були отруєні в березні, пізніше вони пішли на поправку і були виписані з лікарні. Влада Великобританії заявляє, що їх отруїли розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною «Новачок». На думку Великобританії, до отруєння причетна російська розвідка, зокрема, росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов, яких Лондон називає співробітниками ГРУ.