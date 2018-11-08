У США обґрунтували запроваджені проти Росії санкції через окупацію Криму і Донбасу

У США налаштовані карати компанії, які бажають отримувати вигоду від російської окупації Криму.

В Управлінні з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки обґрунтували запровадження нових фінансових санкцій проти трьох фізичних осіб і 9 компаній у зв'язку з ситуацією в окупованих Росією Криму та на Донбасі.

Про це йдеться у заяві на сайті Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів).

"Сполучені Штати застосовують нові владні повноваження для вжиття цілеспрямованих дій проти російських представників за серйозні порушення прав людини на тих частинах України, які урядом Сполучених Штатів визначені як насильно окуповані або в інші способи контрольовані російським урядом, а також через інші дії Кремля, що варті осуду ", - наголосив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Сігал Манделкер.

"Казначейство зберігає налаштованість спрямовувати заходи на підтримувані Росією компанії, які прагнуть отримати вигоду від незаконної анексії та окупації Росією Криму. Наші санкції є чітким нагадуванням, що зусилля, спрямовані на нормалізацію капіталовкладень та економічних відносин з тими, хто здійснює діяльність у Криму, не залишатимуться безкарними і підпадають під санкції США і ЄС", - підкреслив Манделкер.

Зокрема, так званий "заступник міністра МГБ ЛНР" Олександр Басов і так зване "Міністерство державної безпеки ЛНР" включені до санкційного списку, бо відповідальні за порушення прав людини на окупованій частині Луганщини. Ця незаконна установа при утриманні осіб під вартою погрожувала жорстоким фізичним насиллям та зґвалтуванням тим українським заручникам, які відмовлялися взаємодіяти.

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Також офіцер ФСБ Андрій Сушко потрапив під санкції, бо відповідальний за накази, що серйозно порушили права людини, зокрема, викрадення кримськотатарського активіста, який виступав проти окупації Криму Росією. Чоловіка катували електрошокером, душили та били.

Колишній начальник ракетних військ і артилерії збройних сил РФ Володимир Зарицький потрапив під санкції за діяльність у Криму. Він є засновником і власником ТОВ "Управляющая компания инфраструктурных проектов", яка теж потрапила під санкції. Ця компанія після незаконної приватизації окупаційною владою без згоди України придбала за 24 млн доларів три готельні комплекси "Ай-Петрі", "Дюльбер", "Місхор", що також внесені у санкційний список.

Компанія «Кримтеплоелектроцентраль» (КримТЕЦ) потрапила у санкційний список, бо виграла російський тендер на постачання електроенергії в окупований Крим та запуск додаткових електричних станцій.

Крім того, компанія ООО "Южный Проект" (Санкт-Петербург) потрапила під санкцій через діяльність у Криму, вона контролюється "Банком Россия", а головою цієї установи є Юрій Ковальчук, проти яких раніше були запроваджені обмежувальні заходи.

Курортний готель "Мрія" потрапив під санкції, бо проводить щорічні міжнародні конференції, які є основною російською платформою для залучення інвестицій в окупований Крим. Санкції також введені проти компанії ТОВ "ГАРАНТ-СВ", яка володіє готелем "Мрія".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 листопада, Управління з контролю за іноземними активами Держказначейства США запровадило нові фінансові санкції проти трьох фізичних осіб і 9 компаній у зв'язку з ситуацією в окупованих Росією Криму та на Донбасі.