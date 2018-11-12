Генсек НАТО назвав нові російські ракети загрозою стабільності

Розгортання Москвою нової ракетної системи 9M729 ставить під сумнів Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, вважає Йенс Столтенберг.

Нова російська ракетна система SSC-8 являє собою серйозну загрозу "стратегічній стабільності євроатлантичного регіону", заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

"Ці ракети мобільні. Їх важко виявити. Вони здатні нести ядерний заряд. І можуть досягти європейських міст - наприклад, Берліна", - додав генсек Північноатлантичного альянсу на конференції в Берліні в понеділок, 12 листопада, пише DW.

Йдеться про розробки ОКБ "Новатор" під кодовим номером 9M729 або, по позначенню НАТО, SSC-8.

Поява цих ракет ставить під сумнів Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і знижує межу ядерного конфлікту, вважає Столтенберг. Він закликав Москву забезпечити дотримання договору і повернутися до конструктивного діалогу з Вашингтоном. Сполучені Штати "у повній мірі дотримуються свої зобов'язання" за угодою, підкреслив генсек НАТО.

Читайте такожГенсек НАТО висловився за діалог з Росією

Північноатлантичний альянс не має наміру розміщувати більше ядерної зброї в Європі, зазначив Столтенберг. "Але як альянс ми прихильники безпеки всіх союзників", - додав він.

Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив, що Вашингтон може незабаром вийти з договору про РСМД. Договір був підписаний лідерами США та СРСР в 1987 році і фіксує відмову сторін виробляти, використовувати і зберігати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тис. до 5,5 тис. км) та малої (від 500 до 1 тис. км) дальності.