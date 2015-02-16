Суд Москви визнав незаконним арешт підозрюваної у держзраді багатодітної матері

Вона була заарештована за повідомлення в посольство України про переміщення російських військовослужбовців, і перебувала під арештом у СІЗО з 22 січня по 3 лютого, після чого була відпущена під підписку про невиїзд, передає Бі-бі-сі.

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Як повідомляв УНІАН, 36-річну громадянку Росії, матір сімох дітей Світлану Давидову у січні затримали за підозрою в державній зраді після того, як вона навесні 2014 року зателефонувала в посольство України в РФ, і повідомила про переміщення російських військових. Жінку затримали у Вязьмі, в 240 км на захід від Москви. Її утримували в СІЗО Лефортово в Москві. 29 січня Лефортовський суд Москви видав санкцію на арешт до 19 березня.

3 лютого адвокат повідомив, що слідчий звільнив Світлану Давидову під підписку про невиїзд.