Телефони посольства України в Москві прослуховують – правозахисниця

Про це заявила Радіо Свобода російська правозахисниця Зоя Свєтова.

Вона відвідала сьогодні у слідчому ізоляторі «Лефортово» в Москві матір сімох дітей Світлану Давидову, яка перебуває під досудовим арештом за звинуваченням у зраді Батьківщини.

За словами Свєтової, Давидова дуже налякана і здивована тим, що призначений адвокат відмовився оскаржувати її арешт.

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У квітні минулого року Світлана Давидова, домогосподарка з міста Вязьма, що за 200 кілометрів від Москви, яка засуджувала роздмухування конфлікту в Україні, зателефонувала до посольства України в Росії і повідомила, що, можливо, військовики з частини, яка розташована біля її дому, вирушили на схід України.

Днями стало відомо, що її звинуватили у зраді, суд визначив їй арешт як запобіжний захід.