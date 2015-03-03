Керрі: Путін невірно трактує позицію США щодо України та "кольорових революцій"

Про це він сказав на прес-конференції після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє Росбалт

"Я думаю, президент Путін невірно тлумачить велику частину того, що США роблять або намагаються робити. Ми не залучені ні в які "численні "кольорові революції", як він говорить", - заявив Керрі, підкресливши, що у випадку України такі припущення також неправильні.

Читайте такожКеррі: Порушення РФ і бойовиками Мінських угод нашкодять російській економіці

За словами Керрі, США "підтримують міжнародне законодавство з повагою до суверенності і цілісності іншого народу".

Також Керрі заявив, що США сподіваються, що в найближчі години і дні мінські домовленості щодо України будуть повністю виконані, включаючи реальне встановлення режиму припинення вогню і забезпечення доступу спостерігачів ОБСЄ. "Якщо цього не відбудеться, то неминуче будуть наслідки, які і далі позначаться на російській економіці", - сказав глава Держдепу