Керрі: Путін невірно трактує позицію США щодо України та "кольорових революцій"
Глава американської дипломатії Джон Керрі вважає, що президент Росії Володимир Путін невірно розуміє позицію Вашингтона щодо України
Керрі заявив, що Путін невірно трактує позицію США щодо України та "кольорових революцій" / УНІАН
Про це він сказав на прес-конференції після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє Росбалт
"Я думаю, президент Путін невірно тлумачить велику частину того, що США роблять або намагаються робити. Ми не залучені ні в які "численні "кольорові революції", як він говорить", - заявив Керрі, підкресливши, що у випадку України такі припущення також неправильні.
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За словами Керрі, США "підтримують міжнародне законодавство з повагою до суверенності і цілісності іншого народу".
Також Керрі заявив, що США сподіваються, що в найближчі години і дні мінські домовленості щодо України будуть повністю виконані, включаючи реальне встановлення режиму припинення вогню і забезпечення доступу спостерігачів ОБСЄ. "Якщо цього не відбудеться, то неминуче будуть наслідки, які і далі позначаться на російській економіці", - сказав глава Держдепу