Обама заявив про можливе припинення переговорів з Іраном

Таку заяву зробив президент США Барак Обама, передає Бі-бі-сі. В ході інтерв'ю, яке президент дав телеканалу CBS, він сказав, зокрема, що США необхідно бути впевненими в тому, що Іран відмовиться від спроб створення ядерної зброї.

Читайте такожІран і США відновлюють переговори щодо ядерної програмиЗа словами Барака Обами, Іран серйозно ставиться до переговорів, низку протиріч вдалося подолати, проте розбіжності зберігаються.

Раніше, виступаючи в американському Конгресі з промовою, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попередив, що угода з Тегераном призведе до отримання Іраном ядерної зброї.