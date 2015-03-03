Обама і Нетаньягу сперечаються через ядерну угоду з Іраном
Іран повинен погодитися, принаймні на 10 років мораторію на ядерну діяльність, якщо угода щодо іранської ядерної програми буде досягнута.
Про це заявив президент США Барак Обама в інтерв’ю агентству Reuters, передає радіо "Свобода". Барак Обама сказав, що є фактори, які можуть перешкодити виробленню таких угод.
Читайте такожНетаньягу заявив, що ядерна угода з Іраном загрожує Ізраїлю
США і 5 інших країн намагаються домовитися з Іраном про те, щоб ця країна зупинила свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій. Ізраїль виступає категорично проти такої угоди.
Ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу виступить сьогодні в конгресі США, щоб висловити свою незгоду з угодою з Іраном. За його словами, ядерна угода з Іраном "може поставити під загрозу виживання Ізраїлю".
Проте президент США Барак Обама наголосив, що Біньямін Нетаньягу був неправий стосовно Ірану і раніше, коли виступав проти тимчасової угоди в минулому році. "Ми бачили, що Іран не розвиває свою програму. Він відмовився від багатьох елементів своєї програми", – сказав Барак Обама.
Шість держав, які ведуть переговори з Іраном, встановили дату 30 червня як крайній термін для остаточної угоди з Іраном і кінець березня для вироблення проміжної рамкової угоди.