Обама і Нетаньягу сперечаються через ядерну угоду з Іраном

Про це заявив президент США Барак Обама в інтерв’ю агентству Reuters, передає радіо "Свобода". Барак Обама сказав, що є фактори, які можуть перешкодити виробленню таких угод.

Читайте такожНетаньягу заявив, що ядерна угода з Іраном загрожує Ізраїлю

США і 5 інших країн намагаються домовитися з Іраном про те, щоб ця країна зупинила свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій. Ізраїль виступає категорично проти такої угоди.

Ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу виступить сьогодні в конгресі США, щоб висловити свою незгоду з угодою з Іраном. За його словами, ядерна угода з Іраном "може поставити під загрозу виживання Ізраїлю".

Проте президент США Барак Обама наголосив, що Біньямін Нетаньягу був неправий стосовно Ірану і раніше, коли виступав проти тимчасової угоди в минулому році. "Ми бачили, що Іран не розвиває свою програму. Він відмовився від багатьох елементів своєї програми", – сказав Барак Обама.

Шість держав, які ведуть переговори з Іраном, встановили дату 30 червня як крайній термін для остаточної угоди з Іраном і кінець березня для вироблення проміжної рамкової угоди.