Нетаньягу заявив, що ядерна угода з Іраном загрожує Ізраїлю

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, передає радіо "Свобода". Але, він зазначив, що відносини між Ізраїлем і США, які є однією з провідних держав, що домовляються з Іраном, залишаються міцними.

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Біньямін Нетаньягу перебуває у столиці США для виступу на спільній сесії обох палат Конгресу, призначеній на вівторок, 3 березня. Його запросили конгресмени й сенатори від Республіканської партії. Це запрошення розлютило Білий дім, із яким автори запрошення не проконсультувалися.

Біньямін Нетаньягу виступає проти планованої домовленості, стверджуючи, що вона не перешкодить Іранові далі створювати ядерну зброю.

Іран заявляє, що прем’єр Ізраїлю безпідставно роздмухує страх.

Цього місяця міжнародна спільнота й Іран мали б досягти постійної політичної домовленості щодо суперечливої іранської ядерної програми. Остаточну домовленість між шістьма провідними державами світу й Іраном, із технічними подробицями, мають укласти до кінця червня.