Євросоюз має намір прийняти 20 тисяч мігрантів

При цьому Великобританії, Ірландії й Данії надали можливість відмовитися від прийому біженців, передає радіо "Свобода".

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Італія й інші південноєвропейські держави закликали Євросоюз допомогти їм впоратися з припливом мігрантів з Північної Африки, що намагаються потрапити до Європи через Середземне море.

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер написав у "Tвіттері", що жодну країну не можна залишати одну вирішувати проблеми, пов’язані з нелегальною міграцією.

Відповідно до системи квот, заснованої на чисельності населення, стані економіки й інших факторах, найбільша кількість мігрантів припадає на Німеччину. Далі йдуть Франція, Італія, враховуючи право Великобританії не приймати мігрантів.

Як очікується, Єврокомісія наприкінці травня офіційно звернеться до урядів країн ЄС з пропозицією взяти на себе зобов’язання з прийому мігрантів, які потребують міжнародного захисту.

Великобританія, Данія, Ірландія мають пільги з питань надання притулку, імміграції, віз і контролю за зовнішніми кордонами на основі протоколів, узгоджених в Лісабонській угоді ЄС.

Як повідомив перший віце-голова Єврокомісії Франц Тіммерманс на ці цілі Євросоюз виділить 50 млн євро. За словами Франц Тіммерманса, ЄС хоче створити "легальні та безпечні канали для тих, кому дійсно потрібен захист, щоб потрапити в Європу без загрози для життя з боку незаконних перевізників".

"Ми пропонуємо гуманітарну схему переселення (до ЄС біженців, які перебувають в третіх країнах), працюючи разом з Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців. Ми вкладемо додатково 50 млн євро в цю схему, яка має привести до переселення 20 тис. людей у ЄС упродовж двох років", - сказав він.

З початку цього року не менше 1800 біженців загинули, намагаючись дістатися до Європи Середземним морем.