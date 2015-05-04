За вихідні біля берегів Італії врятували майже 6 тисяч нелегальних мігрантів (фото)

Усі вони намагалися дістатися до землі на дерев'яних і гумових плотах і човнах, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У береговій охороні країни також повідомили, що ця масштабна рятувальна операція може вважатися найбільшою в нинішньому році.

Минулої неділі італійські рятувальники також витягли з моря тіла 10 мігрантів неподалік від узбережжя Лівії.

В операції також брали участь французькі рятувальники.

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Очікується, що цифри щодо кількості врятованих у ці вихідні ще будуть коригуватися.

Найбільш напруженими цього року стали 12 і 13 квітня - тоді було врятовано близько 6500 осіб.

У зв'язку з майбутнім потеплінням очікується, що в найближчі дні на ризиковану операцію з форсування Середземного моря зважаться ще багато вихідців з Африки.

Щонайменше 1750 біженців з Африки загинули з початку 2015 року, намагаючись переплисти Середземне море. Це в двадцять разів більше, ніж за той же період минулого року (96 загиблих).