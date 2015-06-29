Греція закликає Єврогрупу продовжити переговори щодо боргу

Міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс направив президенту Єврогрупи Єруну Дейсселблуму лист, в якому сказано, що переговори щодо грецького боргу мають бути продовжені.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Варуфакіс вважає, що це необхідно, щоб грецька влада змогла врахувати результати референдуму, який відбудеться в неділю.

"Наш уряд з повною повагою поставиться до результатів референдуму і використовує цю можливість, щоб підтвердити те, що Греція – невід'ємна частина єврозони", - йдеться в листі.

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"Так як договори ЄС не передбачають виходу з європейського валютного союзу, референдум ...не піднімає безпосередньо чи опосередковано які-небудь питання про членство Греції в цьому союзі", - зазначив Варуфакіс.

Як повідомлялося, банки Греції з понеділка будуть закриті на тиждень.

Влада також ввела ліміт на зняття готівки в банкоматах 60 євро в день. Фондова біржа залишиться закритою.

30 червня Греція має погасити 1 млрд 600 млн євро боргу перед МВФ, але не має цих коштів і раніше сподівалася отримати їх від кредиторів.

Неповернення боргу фактично означатиме дефолт Греції.