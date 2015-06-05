МВФ дав Греції час на повернення боргу до кінця місяця

Про це повідомляють західні інформагенції з посиланням на МВФ, передає DW.DE. Перший платіж у розмірі 300 млн євро Афіни повинні були перерахувати сьогодні. Зараз же майже 1,6 млрд євро мають бути перераховані 30 червня. Відтермінування дає Греції час продовжити перемовини з європейськими кредиторами щодо другого пакету фінансової допомоги розміром 7,2 млрд євро.

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Крім того, як стало відомо, Єврокомісія розглядає можливість виділення Греції додаткового пакету допомоги через Європейський фонд фінансової стабільності EFSF. За даними німецьких видань Die Welt и Handelsblatt, ідеться про 10,9 млрд євро, яких Афінам повинно вистачити до кінця літа для погашення боргів. Як пише Die Welt з посиланням на джерело в європейських фінансових колах, іншої можливості, щоб Греція змогла протриматися до осені, практично немає.

Водночас, як повідомляє агенція dpa з посиланням на джерела в європейських колах, чергова кризова зустріч щодо грецького питання, яка повинна була відбутися сьогодні в Брюсселі, переноситься. Скоріше за все, перемовини глави Єврогрупи Єруна Дейсселблума з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом і главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером продовжаться в середині наступного тижня, уже після зустрічі G7 у Баварії. У ході попередньої зустрічі щодо врегулювання боргової проблеми Греції сторони не змогли дійти компромісу.