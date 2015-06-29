В Афінах скасували плату за проїзд в метро, автобусах і тролейбусах через зачинені банки

Влада Греції на тиждень скасувала плату за проїзд у громадському транспорті Афін.

За словами міністра транспорту Хрістоса Спіртзіса, жителі міста зможуть безкоштовно їздити на метро, автобусах і тролейбусах. У той же час плату за електрички вирішено не скасовувати. Рішення вступить в силу протягом дня і буде стосуватися лише столиці країни, оскільки в інших містах перевезеннями займаються приватні компанії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Міністр пояснив, що скасування плати за проїзд пов'язане з прийнятим раніше рішенням закрити на тиждень банки і обмежити видачу коштів через банкомати. Влада країни вважає, що в таких обставинах повинні за можливості полегшити життя громадян.

Читайте такожГреція припинила міжнародні онлайн-платежі до вечора понеділка

Рішення закрити банки було прийнято на тлі чуток про можливий дефолт Греції, викликаних провалом чергового раунду переговорів з її закордонними кредиторами. Банки закриті з метою уникнути істотних втрат у разі виникнення панічних настроїв у населення.

Обмеження щодо зняття готівки в банкоматах не стосуються власників банківських карт, випущених за межами Греції.