Число загиблих на Синаї єгипетських солдатів збільшилося до 50
15:28, 01 липня 2015Світ
1165 0
Внаслідок нападів бойовиків "Ісламської держави" на 5 армійських блокпостів на півночі Синаю загинуло 50 єгипетських солдатів.
Ісламська держава / REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Сіньхуа.
Напади сталися через день після того, як президент Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі пообіцяв посилити заходи по боротьбі з бойовиками ІД.
Раніше було відомо про 38 загиблих і 54 постраждалих солдатів. Під час збройних сутичок також були ліквідовані 22 бойовика.
Читайте такожЖертвами бойовиків "Ісламської держави" у сирійському Кобані стали вже 146 мирних жителів
Екстремісти в середу здійснили кілька атак на півночі Синаю, у тому числі напади на п'ять армійських блокпостів і підрив замінованих автомобілів.
Напади сталися через день після того, як президент Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі пообіцяв посилити заходи по боротьбі з бойовиками ІД.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter