Число загиблих на Синаї єгипетських солдатів збільшилося до 50

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Сіньхуа.

Напади сталися через день після того, як президент Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі пообіцяв посилити заходи по боротьбі з бойовиками ІД.

Раніше було відомо про 38 загиблих і 54 постраждалих солдатів. Під час збройних сутичок також були ліквідовані 22 бойовика.

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Екстремісти в середу здійснили кілька атак на півночі Синаю, у тому числі напади на п'ять армійських блокпостів і підрив замінованих автомобілів.

Напади сталися через день після того, як президент Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі пообіцяв посилити заходи по боротьбі з бойовиками ІД.