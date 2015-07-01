"Ісламська держава" взяла відповідальність за напади на Синаї

Відразу кілька КПП на Синаї були обстріляні озброєними чоловіками сьогодні вранці, передає Бі-бі-сі. За даними армійського командування, у нападах брало участь в цілому близько 70 бойовиків.

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Спочатку повідомлялося про 11 загиблих військовослужбовців, проте потім представник збройних сил країни заявив про 10 вбитих і поранених".

Командування єгипетської армії також оголосило про вбивство 22 бойовиків, причетних до нападів.

Напад стався через 2 дні після вбивства в Каїрі генерального прокурора країни Хішама Бараката.

Провінція Північний Синай є осередком напруженості в Єгипті. Найбільшу активність тут виявляють бойовики, пов'язані з угрупованням "Ісламська держава".