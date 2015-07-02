В Росії оскаржили звіт Нідерландів про збитий на Донбасі малайзійському "Боїнг"

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на Meduza.

Росавіація хоче внести зміни в остаточний доповідь Нідерландів про катастрофу малазійського пасажирського літака під Донецьком.

"Питань більше, ніж відповідей", - прокоментував зміст доповіді заступник голови Росавіації Олег Сторчевий.

Як зазначив Сторчевий,фахівці Росавіації мають ряд суттєвих зауважень щодо аргументації та технічних даних. Свої коментарі він вже найближчим часом повинен направити нідерландської комісії.

Сторчевий сподівається, що зауваження Росії будуть враховані у фінальному звіті, а також, що російські фахівці отримають відповіді на свої питання.

Нідерланди у четвер розіслали чорновий варіант всім сторонам, які беруть участь в розслідуванні катастрофи. При цьому подробиці звіту не розголошуються.

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Планується, що країни, які беруть участь у розслідуванні, надішлють свої зауваження. Публікація самого звіту відбудеться в першій половині жовтня 2015 року.