Росія знову бреше про умови катастрофи "Боїнга" - експерти Bellingcat (фото)

Про це йдеться в аналізі експертів фактчекерського проекту Bellingcat, передає "Медуза".

У доповіді концерну «Алмаз-Антей» йдеться, що літак був збитий ракетою 9М38М1 комплексу «Бук-М1». Ракета рухалася на перетин до курсу літака під кутами 72-78 градусів у горизонтальній площині і 20-22 градусів у вертикальній площині; в зв'язку з цим автори доповіді стверджують, що запуск був проведений із району села Зарощенське, тобто з території, яку контролювали ВСУ.

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Також у презентації наголошується, що виробництво ракет цього типу в Росії припинено у 1999 році — за три роки до створення концерну; тоді як у ВСУ такі комплекси застосовують і зараз.

"Ці ракети є у Росії. Також існує величезна кількість відео та фотографій, які це підтверджують. Фактично це одна з їхніх головних тез, і її недостовірність дискредитує всю презентацію", - зазначив один з експертів проекту Іггі Останін.

#Putin visiting the 102nd Russian military base in Armenia, Dec 2013. Behind him is BUK 9M38-M1 #MH17 v @_hedderpic.twitter.com/DYoD4QRYbI — Silver Surfer (@RobPulseNews) 2 Червень 2015

У свою чергу засновник проекту Еліот Хіггінс заявив, що MH17 був знищений з установки БУК, яку перевозили по території сепаратистів на вантажівці 17 і 18 липня.

"Мабуть, ЗРК був оснащений ракетами типу 9M38M1, тому ми згодні, що в доповіді йдеться про ту ж ракету. Що ж стосується траєкторії польоту ракети, то ми опираємося на наших дослідженнях, які стверджують, що місце запуску було розташоване на південь від села Сніжне, тобто не в тому місці, на яке вказує "Алмаз-Антей", - повідомив Хіггінс.

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При цьому він наголосив, що ракета вибухнула з лівого борту поруч з кабіною екіпажу. Це означає, що вона повинна була летіти фактично назустріч «Боїнгу».

"Я переконаний, що експерти «Алмаз-Антея» брешуть щодо місця запуску. Саме тому вони зробили пропозицію відтворити аварію лайнера, знаючи, що на це ніхто не погодиться. Зрештою, хто готовий купити авіалайнер, щоб потім його збили?", - підсумував засновник Bellingcat.

Також повідомляється, що презентація компанії «Алмаз-Антей» майже дослівно повторює доповідь, яка є у розпорядженні «Новой газеты» майже місяць тому. Туди увійшли знімки, надані Міноборони РФ, які вказують, що запуск був із села Зарощенське.

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Незадовго до прес-конференції «Алмаз-Антея» компанія Bellingcat опублікувала свою доповідь, у якій стверджується, що ці знімки є підробкою. Крім того, тепер ці знімки відсутні у презентації «Алмаз-Антея».

"Я підозрюю, що вони могли бути вилучені в останній момент, оскільки графіка запуску ракети, яку вони представили, вказує на ту ж область, що і знімки Міноборони", - повідомив Хіггінс.