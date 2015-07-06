Британці готуються захищати власну економіку після референдуму в Греції
Велика Британія робитиме все необхідне для захисту її економічної безпеки після результатів референдуму в Греції.
Про це заявили в кабінеті міністрів країни, повідомляє Європейська правда із посиланням на The Telegraph.
Як відзначається, прем'єр-міністр країни Девід Кемерон у понеділок проведе зустріч з главою Банку Англії Марком Карні для того, щоб обговорити можливі заходи.
"Це критичний момент в умовах економічної кризи в Греції", - зазначили в уряді Британії.
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"Ми і надалі будемо робитимемо все необхідне для захисту нашої економічної безпеки у цей невизначений час", - повідомили в кабінеті міністрів.
"У нас вже є плани і пізніше сьогодні вранці прем'єр-міністр проведе ще одну нараду, щоб розглянути їх в світлі вчорашнього результату", - повідомив співрозмовник виданню.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше 60% греків проголосували проти виконання умов Євросоюзу.
ЗМІ повідомили, що Німеччина та Франція скликають саміт лідерів країн єврозони на 7 липня, "щоб обговорити фінансову кризу у Греції".