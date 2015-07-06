Британці готуються захищати власну економіку після референдуму в Греції

Про це заявили в кабінеті міністрів країни, повідомляє Європейська правда із посиланням на The Telegraph.

Як відзначається, прем'єр-міністр країни Девід Кемерон у понеділок проведе зустріч з главою Банку Англії Марком Карні для того, щоб обговорити можливі заходи.

"Це критичний момент в умовах економічної кризи в Греції", - зазначили в уряді Британії.

Читайте такожБританські аналітики прогнозують вихід Греції з єврозони

"Ми і надалі будемо робитимемо все необхідне для захисту нашої економічної безпеки у цей невизначений час", - повідомили в кабінеті міністрів.

"У нас вже є плани і пізніше сьогодні вранці прем'єр-міністр проведе ще одну нараду, щоб розглянути їх в світлі вчорашнього результату", - повідомив співрозмовник виданню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше 60% греків проголосували проти виконання умов Євросоюзу.

ЗМІ повідомили, що Німеччина та Франція скликають саміт лідерів країн єврозони на 7 липня, "щоб обговорити фінансову кризу у Греції".