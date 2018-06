Туск на вівторок скликає екстрений саміт лідерів ЄС для обговорення ситуації в Греції

Про європейський політик написав на своїй сторінці в Twitter.

За словами Дональда Туска, на саміті планується обговорити ситуацію, яка склалася після референдуму в Греції.

«Я скликав євросаміт на вівторок о 18.00 для обговорення ситуації після референдуму в Греції», - йдеться в повідомленні.

I have called a #EuroSummit Tuesday evening at 18h to discuss situation after referendum in #Greece