Туск на вівторок скликає екстрений саміт лідерів ЄС для обговорення ситуації в Греції
01:25, 06 липня 2015Світ
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Глава Європейської ради Дональд Туск скликає екстрений саміт лідерів країн Євросоюзу на вівторок, 7 липня.
REUTERS
Про європейський політик написав на своїй сторінці в Twitter.
За словами Дональда Туска, на саміті планується обговорити ситуацію, яка склалася після референдуму в Греції.
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«Я скликав євросаміт на вівторок о 18.00 для обговорення ситуації після референдуму в Греції», - йдеться в повідомленні.
I have called a #EuroSummit Tuesday evening at 18h to discuss situation after referendum in #Greece
— Donald Tusk (@eucopresident) July 5, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що лідери Німеччини Ангела Меркель і Франції Франсуа Олланд у телефонній розмові ввечері в неділю висловилися за проведення позачергового саміту країн єврозони у вівторок, 7 липня.
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