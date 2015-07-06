Туск на вівторок скликає екстрений саміт лідерів ЄС для обговорення ситуації в Греції

01:25, 06 липня 2015
Світ
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Глава Європейської ради Дональд Туск скликає екстрений саміт лідерів країн Євросоюзу на вівторок, 7 липня.

REUTERS

Про європейський політик написав на своїй сторінці в Twitter.

За словами Дональда Туска, на саміті планується обговорити ситуацію, яка склалася після референдуму в Греції.

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«Я скликав євросаміт на вівторок о 18.00 для обговорення ситуації після референдуму в Греції», - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери Німеччини Ангела Меркель і Франції Франсуа Олланд у телефонній розмові ввечері в неділю висловилися за проведення позачергового саміту країн єврозони у вівторок, 7 липня.

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