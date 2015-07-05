Грецька криза: у Британії закликають підготуватися до можливого економічного безладу в Європі

Він наполягає на тому, що уряд Британії має підготуватись до всіх можливих сценаріїв. Наразі відомо, що прем'єр-міністр Девід Кемерон вже призначив зустріч голові банку Англії завтра, 6 липня.

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на The Guardian.

Сьогодні, 5 липня в Греції розпочався референдум, результат якого може справити вражаючий ефект на світовий фінансовий ринок.

Виборці мають вирішити, чи приставати на умови подальшої допомоги, що висувають міжнародні кредитори.

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Ключові пункти – зміни в оподаткуванні, пенсіях та видатках на оборону. Прем'єр Алексіс Ципрас назвав озвучені пропозиції неприйнятними і закликав греків голосувати проти.

У Брюсселі вже попереджали: якщо країна скаже "ні" новим кредитам і не розрахується зі старими – то може вийти з єврозони.