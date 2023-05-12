Угорщина не вперше вдається до таких дій.

Угорщина, через спротив якої раніше патріарх РПЦ Кирил не потрапив до санкційного списку ЄС, вимагає виключити кілька імен з нового, 11-го пакету санкцій.

Загалом проектом передбачено запровадження санкцій проти 72 осіб, проти застосування обмежень щодо трьох з них виступає Угорщина, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Тепер Угорщина хоче прибрати 3 людей із 72 запропонованих до санкцій за підрив суверенітету України. До трійки входить Володимир Морозов, начальник Білоруської залізниці", – написав він у Twitter.

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11-й пакет санкції ЄС проти Росії - що треба знати

В Євросоюзі триває робота над 11-м з моменту повномасштабного вторгнення Росії до України пакетом антиросійських санкцій.

Як повідомляли в блоці, пропонують заходи, спрямовані на обмеження імпорту високотехнологічних військових компонентів до країни-агресора, усунення лазівок, що дозволяють РФ уникати санкцій. Зокрема, голова ЄК Урсула фон дер Ляє повідомила, що пропонується новий механізм, спрямований на перешкоджання експорту товарів до Росії через країну-посередника. Також буде розширено перелік товарів та продуктів, що заборонені до експорту.

Водночас відомо, що санкції щодо російського ядерного сектору не були включені до пакету.

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