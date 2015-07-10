Чалий прогнозує "величезні наслідки" російської підтримки терористів, які збили "Боїнг"

Про це він сказав в інтерв'ю 5 каналу.

"Це злочин, це терористична атака. Зараз я не буду розкривати якісь моменти, українські експерти також отримували цю доповідь, і також це аналізуємо, але наслідки будуть величезними для Росії і для тих, хто підтримав такі дії терористів", - наголосив Чалий, відповідаючи на запитання про те, що Російська Федерація наразі активно блокує створення міжнародного трибуналу щодо збитого Боїнга, і чи вдасться світу переломити таку ситуацію.

Читайте такожРосію не влаштовує "контрпродуктивна" ідея створення трибуналу по катастрофі MH17 - заступник голови МЗС РФЧалий, говорячи про можливість створення міжнародного трибуналу, висловив переконання у тому, що "попри усю протидію, спроби зруйнувати цю ідею, він буде створений, і більше того, він рано чи пізно тих, хто скоїв цей злочин, притягне до відповідальності".

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року проросійські терористи повідомили, що в небі над Донецькою областю збили український військово-транспортний літак. Згодом виявилося, що збито пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Всі 298 осіб, які перебували на борту загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак упав у районі Шахтарська в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертизи. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

9 липня 2015 року делегація Малайзії в ООН поширила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий над Донеччиною Боїнга-777.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вже закликав до заснування міжнародного трибуналу, на якому б розглядалися справи щодо відповідальних у катастрофі малайзійського літака.

Сьогодні представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що вважає безперспективним проект резолюції Ради безпеки ООН про створення трибуналу з розслідування катастрофи Боїнга-777.