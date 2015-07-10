Чуркін: проекти резолюції РБ ООН по міжнародному трибуналу через аварію Боїнга безперспективні

Про це заявив у четвер журналістам постійний представник РФ при всесвітній організації Віталій Чуркін, передає ТАСС.

За його словами, запропоновані Малайзією та Нідерландами проекти резолюції Ради Безпеки ООН і статуту міжнародного трибуналу для кримінального переслідування відповідальних за катастрофу Boeing авіакомпанії Malasian airlines в Україні безперспективні.

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"Я особисто не бачу ніякої перспективи у цих документів. Їх треба відкласти в сторону, дочекатися результатів розслідування і потім вже подумати, як ефективніше організувати судовий розгляд", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росію в принципі не влаштовує ідея створення трибуналу для кримінального переслідування відповідальних за катастрофу Boeing "Малайзійських авіаліній" в Україні, так як розслідування інциденту не завершено і прецедентів для створення таких органів не було.