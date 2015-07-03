Нідерланди підтримали створення трибуналу щодо збитого на Донбасі Boeing

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звернувся до Австралії, Бельгії, Малайзії та України з проханням підтримати в ООН ідею створення міжнародного трибуналу, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Справедливість для жертв аварії спочатку була для нас пріоритетом", - наголосив він.

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Напередодні і Малайзія поінформувала Раду безпеки ООН про свій намір домагатися створення трибуналу. Раніше з такою ідеєю в ООН виступив глава МЗС Нідерландів Берт Кундерс.

Раніше Росія виступила проти міжнародного трибуналу у справі про катастрофу Boeing на Донбасі, вважаючи таку ідею несвоєчасною і контрпродуктивною.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.