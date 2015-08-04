Лукашенко не вірить у війну між РФ і Білоруссю: це буде катастрофа для самої Росії

«Це буде катастрофа для самої Росії. І ви в це не вірите, я не знаю, чому ви про це пишете, що там в Україні, а ми наступні. Білорусь залишилася єдиним чесним, порядним союзником Росії. Ваша біда в тому, що ви не знаєте, що сталося в Україні і що відбувається. ЗМІ створили якийсь тренд того, що відбувається в Україні. Я знаю ситуацію більш глибоко. Не варто було підставлятися», – сказав Лукашенко під час зустрічі з недержавними ЗМІ Білорусі, передає Радіо Свобода.

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«Може, завтра хтось захотів би відрізати шматок Полісся. Ви уявляєте, якою була б моя реакція і нашого народу? Ми билися б за кожен клаптик землі. Я Турчинову (секретар РНБО України – ред.) говорив, що якщо це ваша земля, то чому ви тоді за неї не боролися? Тим більше, там було багато українських військ. Чому не воювали? Що, визнали, що не ваша земля?», – додав президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що інтервенції з території Білорусі в Україну не буде.

"Коли я зустрічався з Турчиновим, сказав йому, що ніколи цього не станеться. Ніколи з нашої території ніхто не буде атакувати Україну, якщо це не буде суперечити нашим інтересам, або якщо Україна сама нападе на Білорусь. Але такого ніколи не буде", - заявив Лукашенко.