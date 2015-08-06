Росія за один день знищила понад 250 тонн санкційних продуктів

За перший день різні регіони країни повідомили про виявлення, а також часткове спалювання і розчавлювання тракторами понад 250 тонн яблук, персиків, свинини, томатів, сиру, передає РІА Новости.

Не обійшлося без курйозів — водій фури, дізнавшись, що його незаконний товар спалять, виїхав назад у Білорусь, забувши на кордоні паспорт.

Крім того, щоб уникнути нерозуміння, Росспоживнагляд пригрозив чиновникам величезними штрафами за "поїдання" санкційних продуктів і уточнив, що такий спосіб знищенням не рахується.

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При цьому петиція до влади країни проти знищення санкційних продуктів і про передачу їх нужденним набрала в інтернеті 280 тисяч голосів, проте, на думку глави Мінсільгоспу Олександра Ткачова, розподіляти продукти сумнівної якості було б неправильно. А Россільгоспнагляд розраховує, що після перших випадків знищення контрабанда припиниться зовсім.

7 серпня 2014 року Росія ввела заборону на поставки деяких товарів з країн ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії. 31 липня поточного року уряд Росії затвердив процедуру знищення незаконно ввезених у країну санкційних продуктів. Згідно з документом, знищення "проводиться будь-яким доступним способом з дотриманням обов'язкових вимог, передбачених законодавством у сфері охорони навколишнього середовища".