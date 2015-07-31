Медведєв доручив знімати на відео знищення санкційних продуктів з країн Заходу

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це йдеться у відповідній постанові Медведєва.

«Знищення забороненої до ввезення продукції виконується у присутності не менш як двох незацікавлених осіб. Знищення в обов'язковому порядку фіксується за допомогою відеозапису, фото- і кінозйомки із зазначенням дати і часу їх проведення», - підкреслюється в документі.

При цьому документом передбачено, що заборонена до ввезення продукція знищується незалежно від того, встановлена або не встановлена особа, яка вчинила зовнішньоекономічну операцію, що передбачає ввезення на територію Росії такої продукції.

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Згідно з постановою, заборонена до ввезення продукція підлягає негайному вилученню та знищенню після оформлення акту (протоколу) про факт вилучення.

При цьому рішення про вилучення і знищення забороненої до ввезення продукції приймається уповноваженими посадовими особами Федеральної митної служби, Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду або Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини.

«Знищення забороненої до ввезення продукції виконується будь-яким доступним способом з дотриманням обов'язкових вимог, передбачених законодавством у сфері охорони навколишнього середовища, на підставі акту про знищення забороненої до ввезення продукції», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про знищення ввезених в Росію продуктів, що підпадають під ембарго.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія та низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще в березні - після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які ввели або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій: США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня Путін заявив, що підписав указ про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року.